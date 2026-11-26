Diislikütuse maailmaturuhind on langenud nelja kuu madalaimale tasemele, samuti on odavnenud bensiin.

Rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) hinnangul võib diislikütuse hinda pikas vaates madamalal hoida oodatust nõrgemaks jääv nõudlus, kuid agentuur hoiatab, et probleemid ei ole veel lahenenud ning turuolukorra püsivamat paranemist ei pruugi näha olla enne järgmise aasta teist poolt.

Mootorikütuste hinnalanguse on viimaste nädalate jooksul tinginud ühelt poolt Liibüa El Sharara naftavälja tavapärase tootmise taastamine ning teisalt IEA prognoos, et neljandas kvartalis võib nõrgenenud nõudluse tõttu valitseda toodangu ülepakkumine.