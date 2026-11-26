Ehitusmahud on tänavu kasvanud ja seda eelkõige taristuehituse ja majade renoveerimise tõttu. Järgmise aasta suhtes ehitajad väga optimistlikud ei ole, sest uut kinnisvara on raske müüa ning ehituslubade ja renoveerimise raha vähenemise tõttu võivad mahud kukkuda.

Ehitusmahud kasvasid tänavu kolmandas kvartalis kuus protsenti ja Eesti turul kaheksa protsenti. Ehitajate hinnangul järgmisel aastal olukord enam nii hea ei ole.

Mullu sama ajaga võrreldes on ehitatud hooneid neli protsenti ja rajatisi üheksa protsenti enam.

"Rail Balticust on tulnud põhiline taristu ehitusektori kasvumaht. Sel aastal on mitmed projektid seal hoo üles saanud ja tänu sellele on ka statistikast näha, et taristuehitus on mahu poolest päris tugevalt kasvanud. Elukondliku kinnisvaraga on läinud pigem nii, et mahud on küllaltki suured, aga müük on väga tagasihoidlik," lausus Merko üldehituse juht Marek Hergauk.

Statistika järgi on hoonete ehituses mahu suurenemise taga põhiliselt majade rekonstrueerimistööd.

"Renoveerimises kindlasti see aasta on kasvu, seda näitavad nii käibenumbrid kui ka objektide arv. Kasv tuleneb eelmiste toetusvoorude mahtudest," ütles Balti Vara finants- ja müügijuht Kristjan Soomets.

Järgmise aasta elukondliku kinnisvara ja majade renoveerimise osas suurt optimismi pole.

"Ehituslube on oluliselt vähem välja antud, mistõttu võib arvata, et järgmisel perioodil mahud langevad seal ka," märkis Hergauk.

"Toetusvoorude raha korterelamute rekonstrueerimisele saab läbi. Need tingimused, mida on planeeritud, ei ole kindlasti motiveerivad. Poliitiline tahe on selline, ja siis selgelt hakkavad mahud vähenema, see on paratamatus," lausus Soomets.

Seetõttu langes novembris ehitussektori kindlustunde indikaator tuleviku osas koguni 14 protsenti.

"Ehituslubade taotlemine on vähenenud. Ja vähenemine on päris suur olnud võrreldes eelmise aastaga, 30 protsenti, mis tähendab seda, et ehitajad on väga ettevaatlikud tuleviku suhtes. Tehinguid tehakse eelkõige järelturukorteritega ehk kasutatud korteritega ja uusi arendusi on suhteliselt raske maha müüa. See on, ma arvan, üks põhjus, et nõudlus on vähenenud turul just tuleviku vaates. Teine moment, mis ehitajad ettevaatlikuks teeb, on hinnatõus," rääkis Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.