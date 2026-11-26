Euroopa Komisjoni algset kahe triljoni euro suurust eelarve ettepanekut on juba kümnendiku võrra läbirääkimistel vähendatud. Peamised eelarvesse panustajad ütlevad, et see ei ole ikka piisav kärbe.

"Praegu laual olevad ettepanekud ei saa meie hinnangul olla kokkuleppe aluseks. Maht on endiselt liiga suur. Liikmesriigid peavad suutma selle kõik ka kinni maksta," lausus Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz.

Netomaksjad riigid on samal seisukohal. Seda kordasid neljapäeval ka Taani, Holland, Austria ja Rootsi.

"Iga probleemi ei saa lahendada suurema eelarvega ja paluda netomaksjatel iga kord rohkem maksta. See ei ole lihtsalt mõistlik," ütles Rootsi peaminister Ulf Kristersson.

Suuremat eelarvet sooviks need, kes sellest raha teenivad. Sealhulgas Eesti, aga ka Lõuna-Euroopa riigid.

"Ütlen selgelt: me ei ole valmis panema oma allkirja eelarvele, mille järgi peaksime andma rohkem ja saama vähem. Lihtne," sõnas Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Kokkuleppeks on vaja kõigi 27 riigi nõusolekut. Euroopa Liidu Nõukogu president Antonio Costa soovib kokkulepet aasta lõpuks. Järgmisel aastal on mitmes riigis valmised, sealhulgas peagi Prantsusmaal. See võib läbirääkimiste venimisel kokkuleppele jõudmise teha keeruliseks.

"Väga oluline on, et eelarve saaks paika, sest kui me aasta lõpuks kokkulepet ei saavuta, on väljavaated teha seda 2027. aasta esimesel poolel väga kesised," ütles Iiri peaminister Micheal Martin.

Netomaksjad, nagu Rootsi, on samas skeptilised. Hea kokkulepe on tähtsam kui selle sõlmimine aasta lõpuks, ütles Kristersson. Neljapäeval ei oodata seda pea keegi.