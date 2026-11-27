Tallink Silja kommunikatsioonidirektori Marika Nöjdi sõnul süütas lava valgustustehnika kell kaks öösel lavakardina.

Pealtnägijad rääkisid Iltalehtile, et ööklubis levis paks suits. Samuti saatsid nad väljaandele videomaterjali põlengust ja kustutustöödest.

Nöjdi sõnul suutis laeva personal tulekahju käsikustutiga kustutada. Reisijad evakueeriti ruumidest ning pidu koliti ümber laeva teise ööklubisse.

Laev seisis tulekahju puhkedes Tallinna sadamas. Nöjdi sõnul käis kohalik päästeteenistus olukorda kontrollimas.

Kommunikatsioonidirektori sõnul lahendati olukord vähem kui kümne minutiga, mistõttu ei olnud vaja reisijaid laevalt evakueerida. Nöjdi kinnitusel teavitati reisijaid juhtunust.

"Laevas anti juhtunust teada ning loomulikult vastas infolett kõigile, kes soovisid lisateavet," ütles Nöjd.

Mõned reisijad väljendasid Iltalehtile muret, et laevas ei kõlanud tulekahjualarm.

Nöjdi sõnul kõlab tulekahjualarm esmalt meeskonnaruumides, misjärel kontrollib meeskond kohe olukorda. Seda tehakse põhjusel, et laevadel esineb sageli valehäireid.

"Suurema hädaolukorra korral antakse üldhäire ja muud häiresignaalid, mida kuulevad ka reisijad," selgitas Nöjd.

Ühe reisija sõnul levis ööklubist pärit suits ka laeva teistesse osadesse. Nöjdi hinnangul võis laevas tunda olla suitsulõhna.

"Me ei tea veel, kas saame ööklubi täna avada. See selgub päeva jooksul," ütles Nöjd.

Nöjdi sõnul on sellised tulekahjud laevadel haruldased. Päästemeeskond teeb tulekahjuõppusi igal nädalal.

Neljapäeval Helsingist Tallinnasse väljunud jõulukruiisil on ligikaudu 750 reisijat. Laev naaseb Helsingisse reede pärastlõunal.