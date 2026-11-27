Kuigi justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) peab vajalikuks muuta valimistel osalemise kautsjoni hinda või see sootuks kaotada, siis EKRE vastavat eelnõu ta ei toeta. Samuti ei jõua praegune riigikogu enam korda muuta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitas kuu aega tagasi riigikogule eelnõu ettepanekuga siduda riigikogu valimiste kautsjoni suurus lahti kuupalga alammäärast ning siduda see hoopis toimetulekupiiriga. Muudatuse tulemusel väheneks kautsjon ühe kandidaadi kohta 946 eurolt 220 eurole ning täisnimekirja esitamisel 118 250 eurolt 27 500 eurole.

Pakosta sõnul toetab ta eelnõu eesmärki, aga mitte eelnõu ennast.

"Seda konkreetset eelnõu me ei saa toetada, seal puudub igasugune mõjuanalüüs, aga üldiselt on meie arvates tegemist olulise teemaga," ütles Pakosta ERR-ile.

"Me räägime passiivsest valimisõigusest, ehk kui suur on lävend ühtepidi selleks, et üldse kandideerida, ja teisest küljest, kuidas me ühiskonnas reguleerime seda, et inimesed lihtsalt nalja pärast kandideerima ei tuleks. Ja meil on kaks ettepanekut: üks on see, et võiks analüüsida, kas see tasu võiks olla madalam. Teine, et miks mitte siiski minna ka allkirjade kogumise teed. Piisav hulk toetusallkirju kandideerimiseks võiks anda samasuguse ühiskondliku kindluse, et inimene ei tee seda asja juhuslikult või möödaminnes või nalja pärast," rääkis Pakosta.

Pakosta sõnul ei ole nende analüüsidega veel alustatud ja seetõttu ei saanud ta ka öelda, mitu allkirja peaks kandideerida sooviv inimene koguma.

Pakosta hinnangul on praegune kautsjon, 946 eurot kandidaadi kohta, liiga kõrge.

"Me tahame, et iga Eesti inimene saaks valimistel osaleda sõltumata sellest, kas tal on suurem sissetulek, kas tal on hinge taga sääste, mida valimiskautsjoniks maksta, ja me teame ka seda, et kümnest kandidaadist üheksa ei osutu valituks – ehk tõenäosus oma rahast ilma jääda on kaunis suur. Nii et see ei tohiks olla inimesele üle jõu käiv – see summa peaks olema madalam või siis üldsegi asendatav allkirjadega," lausus Pakosta.

Pakosta sõnul EKRE eelnõu mittetoetamisest poliitilisi kaalutlusi otsida ei maksa. "Ei ole. Me ju ütlesime, et tõstatatud on täiesti õige küsimus ja et seda küsimust ka meie hinnangul tuleb lahendada," ütles Pakosta.

Pakosta sõnul praegune riigikogu koosseis enam valimiskautsjoni muuta ei jõua. "Oleks hea, kui see analüüs või täpsemad otsused jääks järgmise riigikogu otsustada, seda just sellest tulenevalt, et ei peeta heaks tooniks vähemalt kuus kuud enne valimisi valimisõigust puudutavate seaduste muutmist. Aga kindlasti peaks selle teemaga tegelema järgmine riigikogu kohe alguses, kui ta koguneb," ütles Pakosta.