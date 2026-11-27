Teist aastat valisid mõjukamaid eestlasi eelmise aasta saja kõige mõjukama sekka pääsenud inimesed, mitte Delfi Meedia ajakirjanikud.

Madisele järgnesid mullune esikoha omanik peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal, kolmandaks tuli ettevõtja, investor ja filantroop Jaan Tallinn.

Esikümnesse jõudsid veel Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, Isamaa esimees Urmas Reinsalu, Postimees Grupi omanik, suurettevõtja Margus Linnamäe, endine diplomaat ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaat Jonatan Vseviov, kaitseminister ja endine kaitseväe juhataja Martin Herem, endine president Alar Karis ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Sisuloojad Mallu Mariann Treimann-Legrant ja Andri Zevakin platseerusid tabelis vastavalt 15. ja 16. kohale.

Delfi enda peatoimetaja Urmo Soonvaldi leiab edetabeli 12. kohalt, konkureeriva Postimehe peatoimetaja Anvar Samosti aga 24. kohalt, kohe tema järel on näiteks sisulooja Kristina Pärtelpoeg. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo on neist omakorda kaks kohta tagapool, 27. kohal. Peale Soonvaldi ja Samosti rohkem meediajuhte tabelis pole, küll aga on 34. kohal Eesti Ekspressi ajakirjanik Madis Hindre.

Kristina Pärtelpoeg Autor/allikas: Erlend Štaub

Ekspress Grupi asutaja ja suuromanik Hans H. Luik on tabelis 32. kohal

ERR-iga seotud inimestest saavutas kõrgeima koha saatejuht Anu Välba, kelle leiab 51. kohalt. Tema ees on ärimees Urmas Sõõrumaa ja kohe Välba järel ekspeaminister Andrus Ansip.

"Delfi Meedia ja eelmise aasta mõjukate koostöös valminud edetabel toob esile inimesed, kelle teod, otsused ja nende mõju on viimase aasta jooksul kõige rohkem kujundanud meie ühiskonda," ütles Soonvald.

Delfi Meedia teatel on toimetused seni mõjukuse kriteeriumi hindamisel arvestanud järgmiste omadustega: mõjukas inimene peab olema oma tegude, mõju, autoriteedi ja positsiooniga saavutanud midagi sellist, millest on lühi- või pikaajaliselt maha jäänud avalik märk, tegu või muudatus, mida terve ühiskond tunneb ja mõistab. Mõjukus on võime saavutada soovitud tulemusi ning mõjutada ja kujundada olulisi protsesse, teiste käitumist või mõtlemist, lisas väljaanne.

"Ülle Madise võit oli natuke ootamatu, aga erakordselt meeldiv. Kui me konkursiga alustasime, paistis, et Jaan Tallinn, Janar Holm või meie julgeoleku ning välispoliitika eest vastutajad võivad saada tänavu kõige mõjukamaks. Aga hoopis Ülle Madise 2/3 aastat õiguskantslerina ja aasta viimased kuud riigipeana tegid temast aasta mõjukaima. Küllap on selles natuke avanssi, lootust, aga muidugi tagasivaatavalt kinnitab see tiitel, et tema töö õiguse, õigluse, väärikuse ja võrdsete võimaluste eest on valijatele mõjunud ühemõtteliselt," lisas Soonvald.