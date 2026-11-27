Eesti Raudtee otsib hankega ehitajat, kes teeks ümberehitustöid Ida-Virumaal Auvere, Vaivara ja Narva jaamas. Auvere jaam kaob, Vaivara jaamahoone on kavas rekonstrueerida.

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Imre Reipõld ütles, et hanke võitja selgub järgmise aasta algupoolel, tööd algavad kevadel ja peaksid lõpule jõudma 2028. aasta novembri lõpuks.

Uute ehitustööde eeldatavat hinda Eesti Raudtee ei avalda. Töid tehakse järk-järgult.

Auvere jaamas peatusid reisirongid viimati 2012. aastal. Jaamahoone ja perroonid on nüüdseks lammutatud. Reipõld ütles, et nüüd tehakse veel viimased sammud ja jaam kaob täielikult.

"Auveres eemaldame pöörmed ja jaam kui selline kaob. Seal pole praegu ühtegi peatust ja platvormi, otstarvet sel ei ole. Sealt edasi liigume Vaivarasse, kus on plaanis jaamahoone rekonstrueerimine ja raudteetööd. Enamus neist töödest on seotud liini elektrifitseerimisega, nagu ka Narvas. Narvas teeme ümber jaama skeemi ja ehitame asjad nii, et reisirong saaks kiiremini platvormi äärde," rääkis Reipõld.

Alates 2022. aastast käinud kõverate õgvendamine ja rööbastee kapitaalremont Tapa-Narva lõigul on Eesti Raudtee kinnitusel lõpule jõudnud. Tööde kogumaksumus oli veidi üle 16 miljoni euro, 85 protsenti rahast tuli Euroopa Liidult.

Kapitaalremont lõi eelduse selleks, et reisirongide suurima lubatud sõidukiiruse saab tõsta seniselt 135 kilomeetrilt tunnis 160 kilomeetrini tunnis.

Praegu kestab ekspressrongi sõit Tallinna ja Narva vahel kaks tundi ja 13 minutit. Kui kõik vajalikud tööd tehtud ja kasutusload olemas, peaks sõiduaeg järgmise aasta juunist lühenema tunni ja 50 minutini.

"Narva suunal meil rohkem kõveraid õgvendada ei ole. Raudteetöödest ongi praegu viimane järk Auvere, Vaivara ja Narva jaamad. Tapa-Narva lõigul jätkuvad kindlasti elektrifitseerimise ja liiklusjuhtimise tööd," ütles Reipõld.

Tapa-Narva lõigu kontaktvõrk on kuni Narvani välja ehitatud, ehitustööd jätkuvad Püssi ja Oru veoalajaamades.

Turvangusüsteemi rekonstrueerimise tööd algavad Tapa-Narva lõigul järgmisel aastal, tööd võetakse ette lõikude kaupa ja lõpetatakse 2028. aastal.