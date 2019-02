Praegune Taebla koolimaja sai valmis 1978. aastal ja oli mõeldud enam kui 700 õpilasele. Praegu on seal 126 õpilast. Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul oli vältimatu, et õppetöö ja uue hoone ehitus toimuvad paralleelselt.

"Kuskil linnatingimustes on lihtsam, saab koolide vahel õpilasi ringi tõsta, aga paraku siin ei ole teisi võimalusi. Praegu oli kõige parem variant tõepoolest see, et me saame pool maja maha lammutada, teises poole samal ajal õppetegevus jätkub ja kui on uus maja valmis, siis saab ka selle pooliku osa maha lammutada," rääkis Lõhmus ERR-ile.

Vallajuhi sõnul ei kujuta ehitus kooliperele ohtu. Taebla kooli direktor Jaanus Mägi ütles, et lammutajaga saadi kokkuleppele, et mürarohkemad tööd tehakse pärast tunde. Mureks on siiski ruumipuudus.

"Üldjuhul õppetöö toimub tunniplaani järgselt ja loodame, et ka lapsi mitte väga häirivalt. Ainukene asi, mis nüüd on, et kui lammutuseks läks, siis meil kadus ka võimla ära," ütles koolidirektor.

Mägi ütles, et kehalise kasvatuse tunnid tuleb nüüd pidada ajutiselt valla spordisaalis, kuhu tuleb minna mööda kergliiklusteed. Kooli esialgse eskiisi koostas K. Enno Arhitektuuribüroo koos

Lääne-Nigula valla töögrupiga, hoone projekteeris AS Resand ja ehitajateks on AS Megaron-E ja Tesron Ehitus OÜ.