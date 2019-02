"Leidsin RIA-s (Riigi Infosüsteemide Amet) väga ohtliku turvaaugu, mille kaudu sealne administraator sõna otseses mõttes saab igale saadikukandidaadile kirjutada just nii palju hääli kui ise soovib. Tegin täna sellest ettekande riigi valimisteenistusele. Väljavõte lisatud. Seni on e-valimiste pealik korduvalt avaldanud arvamust, et tehnoloogiliselt on RIA tsükkel e-hääletamisel niivõrd turvaline lahendus, et põhimõtteliselt võiks see server asuda isegi Põhja-Koreas," kirjutas Seeder Facebookis.

"Kui riigi valimisteenistus nüüd reageerib adekvaatselt ja viib ellu ka ettekandes soovitatud turvalisuse tõstmise abinõud, siis minu hinnangul on võimalik RK2019 e-valimised läbi viia siiski piisavalt turvaliselt ja neid ära jätma ei pea," lisas Seeder.

RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich kinnitas ERR-ile, et mingit sellist turvaauku ei ole avastatud ning teema on saanud alguse Seederi väärast arusaamast või tõlgendusest.

"Valimiste süsteemis ei ole tuvastatud ühtegi sellist turvanõrkust, mis mõjutaks või ohustaks häälte elektroonilist kogumist. Kuna RIA nn kogumisserverisse jõuab hääletamissedel valija arvutist krüpteeritult, puudub meil igasugune võimalus sedeleid avada, neid suurendada või muud moodi mõjutada. Hääletamissedelid dekrüpteerib ja avab valimiskomisjon valimispäeva õhtul," lausus Uldrich.

Uldrich rääkis, et Riigi Infosüsteemi Amet koos valimisteenistusega teeb kõik selleks, et valimiste infosüsteemid oleksid turvalised. "Võimalike turvanõrkuste ja vigade leidmiseks ning parandamiseks testivad valimiste süsteeme Eesti parimad IT- turvaeksperdid enne iga valimisi," sõnas Uldrich.