Kui võrrelda paberraha mikroobidega saastatust polümeerraha saastatuse tasemega, kuid selgus, et raha materjal ei mängi siin rolli: mõlemat tüüpi rahad on samal tasemel mikroobidega kaetud.

Igas esinduses on eelhääletamiseks määratud kaks erinevat päeva, päevad ja kellaajad varieeruvad riigiti, kõige viimane päev on 20. veebruar, kuna hääletamine välisesinduses toimub vastavalt seadusele 15. kuni 10. päeval enne valimispäeva.

Tema sõnul on registreeritud valijaid Kasahstanis alla kümne, kuid suurte vahemaade tõttu ei ole tõenäoline, et mõni valija laupäeval saatkonda ilmub. "Tõenäoliselt hääletavad kõik Kasahstanis asuvad Eesti kodanikud elektrooniliselt," märkis Noormägi. Kasahstani saatkonnas saavad hääletada ka Kõrgõzstanis, Tadžikistanis ja Türkmenistanis asuvad Eesti kodanikud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel