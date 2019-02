Eestis on tehtud mitu uuringut, milles analüüsitakse pornograafilise meediasisu tarbimist. Küll pole need uuringud otseselt pornograafilise materjali tarbimist uurinud, pigem sidunud selle negatiivsete nähtustega, näiteks seksuaalse väärkohtlemisega. Ühte nad kinnitavad: paljudel noortel on kokkupuuteid pornograafilise sisuga.

India ookeanis asuval Jõulusaarel on varasematel aastatel korduvalt puhkenud rahutused sisserändajate keskuses ja inimõigusaktivistid on kritiseerinud seal valitsevaid olusid.

Austraalias on kehtestatud range asüülipoliitika, mis näeb ette, et riiki saabunud paadipõgenikud saadetakse Nauru ja Paapua Uus-Guinea laagritesse ning Austraaliasse neil asuda ei lasta.

Morrisoni sõnul on mõned kuud tagasi suletud keskuse taasavamine seotud vajadusega toime tulla ebaseaduslike sisserändajatega, kelle hulk on peaministri hinnangul taas kasvamas seoses parlamendis vastu võetud uute seadustega.

