Eesti puidu hind tõusis läinud aastal kümne aasta kõige kõrgemale tasemele. Hea hind rõõmustab kõiki metsaomanikke, kuid teeb tuska puidutööstusele, kelle jaoks on metsamaterjali varumine muutunud väga kalliks. Eesti saeveskite jaoks on teatud puidumaterjal isegi kallim kui Skandinaavias.

Kuremaal asuv puidutööstusettevõte WestWood Grupp, kes ekspordib edukalt puitu Hiina, asus Eesti kõrge puiduhinna tõttu metsa kokku ostma hoopis Tšehhis ja Portugalis. Kallis metsamaterjal muudab tootmise Eestis ebaotstarbekamaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Toorme hind on tõusnud aastaga umbes 10 protsenti, see jätab ikkagi olulise jälje meie tegemistesse. Ta ei ole veel muutunud ebaotstarbekaks, aga läheb järjest kitsamaks see. Need käärid kõrge palgi ja madala saematerjali vahel, on üsna väiksed. Selle vahel seal opereerida on üsna keerukas," rääkis WestWood Groupi juhataja Kalle Tinnuri.

Erametsakeskuse hinnaülevaade näitabki, et eelmisel aastal püstitati kõikide puidu liikide osas hinnarekordeid. Lehtpuude hinnad tõusid RMK-s mullu kõrgeimale keskmisele tasemele keskuse asutamisest alates.

Nii kuuse kui ka männipalk kallinesid möödunud aastaga vähemalt 12 protsenti, neist viimasel oli aasta keskmine hind viimati nii kõrge 2007. aastal. Männi- ja kuusepaberipuit kallines nii RMK-s kui ka erametsades vähemalt 66 protsenti. Kasepalk kallines viiendku võrra ja erametsade küttepuit kallines 36 protsenti.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja ütles, et kui me võtta saeveskid ja vineeritööstus, siis ka seal on tooraine hinnad Eestis kohati kõrgemad kui Skandinaavias. "Ettevõtetele on see väljakutse, aga samas on postiiivne, et suudame Eesti metsaomanikule tuua rohkem raha kui seda Skandinaavia tööstus teeb," lausus Välja.

Puidu töötlejatele tähendab kõrge toorme hind, et müüa saab ainult suure lisandväärtusega saematerjali.

"See on tekitanud olukorra, kus mitte ainult puidutööstuses, vaid laiemalt Eesti majanduses, on paratamatult madala lisandväärtusega ettevõtted, kes ei ole investeerinud, või ei ole suutlikud investeerima ja hakkavad turult välja langema," lisas Välja.