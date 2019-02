Prantsuse omavalitsused on asunud riigilt nõudma toetust, et korvata nn. kollavestide rahvaliikumisest tingitud kahju. Prantsuse linnapeade kohtumisel rahandusministriga nenditi, et ajaloolised linnakeskused on nädalavahetustel jäänud tühjaks ning nõnda väheneb märgatavalt turismist saadav tulu.