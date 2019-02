Telekanali BFMTV tellimusel ja uuringufirma Elabe löbi viidud küsitlusest tuleb välja, et 56 protsenti prantslastest soovib kollavestide protesiürituste lõppemist. Seda on 11 protsendipunkti rohkem kui eelmisel kuul, vahendas Politico.

Kuigi suurem osa prantslastest (58 protsenti, viis protsendipunkti vähem kui kuu aja eest) toetavad või suhtuvad positiivselt kollavestide liikumisse kui sellisesse, leiab 64 protsenti elanikkonnast, et iganädalased meeleavaldused ei peegelda enam liikumise algseid nõudmisi.

President Emmanuel Macron ja valitsus on vahepealsel ajal astunud mitmeid samme pensionäride ja tööinimeste majandusliku olukorra ja ostuvõime parandamiseks. Lisaks on riigipea algatanud debatikampaania, mille käigus ta isiklikult mitmeid regioone külastab ja kodanikuühiskonna, sealhulgas ka kollavestide esindajatega mureküsimuste üle arutleb. Kuigi kõik ei pea tema samme piisavateks, on osa pahameelt väljendanud kodanikke siiski vahepealse perioodiga võrreldes rahunenud.

Ka pole kollavestide üritused enam nii rahvarohked, kuid seda enam omavad kaalu vaenulikumalt meelestatud protestijad.

Macron ise ütles neljapäeval ühel Indre'i departemangus toimunud arutelul turismimajanduse teemal esitatud küsimusele vastates, et prantslastel on aeg kainema mõistuse juurde naast, ning rõhutas, et vahepealsed meeleavaldused on tõsiselt kahjustanud ka Prantsusmaa turismisektorit.