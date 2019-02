Trumpi sõnul on tal kahju, et see naftarikas Ladina-Ameerika riik on segaduses, ning lisas, et Washington ei välista endiselt sõjaväelaste saatmist regiooni.

"Me vaatame kõiki variante," rõhutas Trump.

Teisipäeval teatas Venezuela opositsioonijuht Juan Guaidó, et hädasti vajatud humanitaarabi siseneb Venezuelasse 23. veebruaril, kuigi president Nicolás Maduro on sellele vastu.

USA saadetud abi toimetati Colombiasse piirile Venezuelaga, kuid Maduro käsul tõkestas Venezuela sõjavägi kahte riiki ühendava silla.