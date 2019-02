"Neljarealise tee ehitamine ei ole mõistlik, see investeering on liiga kallis. Tegelikult on vaja kiiret rongi, mis liiguks 170 kilomeetrit tunnis. See on tehtav ja selleks ei pea välistama Rail Balticut. /.../ Kiire rong ja 2+1 lahendus maksab kokku sama palju kui 2+2 lahendus, aga esimene variant on lihtsalt ohutum," rääkis Tsahkna Tartu Postimehele antud usutluses.

Varem Isamaasse kuulunud Margus Tsahkna on eelseisvatel riigikogu valimistel erakonna Eesti 200 esinumber Tartus. Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil.