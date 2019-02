"See juhtum on valimiste valvurite klassika," iseloomustas valvurite esindaja Andrei Liimets ETV saates "Terevisioon".

"Veebruari Viimsi Teatajas oli justkui järelehüüe Siim Kallasele, kes lahkub vallavanema ametist, et keskenduda riigikogu valimistele. Tähelepanelikud kodanikud märkasid, et lehes võib kokku seitsmelt pildilt leida härra Kallase. Meie tähelepanu tõmbas aga teisel leheküljel ilmunud intervjuu vallavanemaga," rääkis Liimets.

Tema sõnul on selle intervjuu puhul raske rääkida mingist objektiivsest ajakirjandusest.

"See sisaldab viit küsimust, millest üks uurib tema saavutusi vallavanemana. Vastus, kus Kallas loetleb kõik hea, mida ta on korda saatnud, on 4000 tähemärki pikk – see on üks keskmise arvamusartikli pikkus. Siin lähevad tõsiselt sassi maksumaksja raha eest ülal peetav valla teavituskanal ja isiklik kampaania," märkis valvur.

Koolid peaks valimiskampaaniast puutumata jääma

Hea valimistava ning haridusministeeriumi, õiguskantsleri ja Eesti noorteühenduste koostatud printsiibid suhtuvad üsna selgelt valimiskampaania aegsesse tegevusse koolides. Seega pidasid valvurid rikkumiseks ka Jüri Luige käiku Märjamaa gümnaasiumis, kuigi too külastas kooli kaitseministrina.

"Mainitud printsiibid sätestavad, et kui valimiskampaania ajal koolitundide ajast üldse poliitilise maiguga agitatsiooni teha, siis peab see olema tasakaalustatud. Tõenäoliselt ei rääkinud Luik seal otseselt kampaaniast, aga valimiskampaania ajal noorte ees ei olnud see esinemine tasakaalustatud või neutraalne," toonitas Liimets.

Valvurid esitasid valeväite

Valimiste valvurid pidid seekord tunnistama ka ühe valeväite esitamist seoses Tsirguliina rahvamajas toimunud peoga. Läinud nädalal "Terevisioonis" väitis valimiste valvurite esindaja, et tegemist oli valla korraldatud peoga ja pidas valimistava rikkumiseks seda, et peo kuulutusel toodi nimeliselt välja keskerakondlasest riigikogu valimiste kandidaat.

"Tõsi, see ei olnud valla korraldatud sündmus, oli eraisikute korraldatud. Kuid ka uue informatsiooni valguses hindame me seda – tõsi, mitte väga suureks – hea valimistava rikkumiseks. Nimelt andis vald tasuta ruumid selle ürituse korraldamiseks, ürituse reklaamis sai pinda valimiste kandidaat ning ürituse reklaami jagati siiski valla teavituskanalites," tõdes Liimets.