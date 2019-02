President Kersti Kaljulaid ütles linnade ja valdade päeval peetud kõnes, et linna- ja vallaeelarvetest välja antud lehtede näol on tegemist turu solkimisega.

"Endiselt on mulle arusaamatu kõik see, mis puudutab linna- ja vallalehti. Võib ju olla tore, kui piltidega paber postkasti potsatab, aga mõelge korraks ka meie kohalikele lehtedele, mis toimetavad erakapitalil. Äkki saab oma elanikke informeerida ka nii, et kohalik ajakirjandus ellu jääb?" küsis president.

President kutsus omavalitsusjuhte hoopis tegema koostööd eraomanduses olevate maakonnalehtedega.

"Linna- ja vallaeelarvest ajakirjanduslaadset toodet välja andes tegelete te tegelikult ju turu solkimisega ja see ei tee head mitte kellelegi. Ja kui tingimata on vaja oma infot ikkagi sel moel levitada, siis minu soovitus on teha seda koostöös kohalike lehtedega. Katsuge nii ellu jätta oma piirkonna ajakirjandusväljaanded."

Kokkuvõttes rõhutas Kaljulaid, et omavalitsuste väljaanded on ikkagi tegevus, mille vajalikkusega ta ei nõustu.

"Seda võib olla kena teha, aga seni, kuni meil on asju, mida peab tegema, ei ole põhjendatud piiratud ressursi kulutamine sellistele asjadele. Seni, kuni meil on veel üks omastehooldaja või puudega lapse pere, kes tunneb, et kohalik omavalitsus ei ole tema jaoks kõike teinud, ei ole minu jaoks olemas õigustust vallalehtede väljaandmisele", märkis president.

Mõni aeg tagasi arutasime Teie eestvedamisel munitsipaalehtede probleemi. Praegu pöördun Teie poole täiendava juhtumiga, mida pean olemuslikult korrumptiivseks kohaliku maksumaksja raha kulutamiseks ning mis illustreerib hästi minu väiteid reklaamituru solkimisest.

Ajalehtede liit nõuab Narva munitsipaallehe osas selgitusi

Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tegevjuht Mart Raudsaar saatis reedel riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonile kirja, milles nõuab selgitusi Narva linnavõimu tegevuse suhtes.

Nimelt astus eelmise aasta lõpus EALL liikmeks Narva linnaleht Gorod. "Varem Narva linnavõimuga seotud ja neilt raha saanud ajalehes toimus omanikkonna vahetus, ajakirjanikud otsid ajalehe omanikelt ära ja hakkasid seda ise tegema. Seega vastab ajaleht EALL-i sõltumatu ajalehe standardile," sõnas Raudsaar pöördumises.

Reaktsioonina asutas Narva linnavõim Raudsaare sõnul uue tasuta leviva ajalehe, mis on maksumaksja raha toel asunud üle lööma Gorodi reklaamikliente. "Ükskõik, millise pakkumise Gorod reklaamikliendile teeb, uus lehte trumpab selle üle. Mul on olemas vastavad asitõendid."

Raudsaar palub komisjoni esimehele Aivar Sõerdile adresseeritud kirjas avalikku sekkumist selles küsimuses, öeldes, et tegemist on praktikaga, mis peaks olema Eesti vabariigis ja sealhulgas Narva linnas taunitav.