Lääneranna volikogu otsustas uuringuid mitte lubada, kuid maaomanik pöördus kohtusse ning kohus leidiski, et äraütlemine ei ole piisavalt põhjendatud. Nüüd on keskkonnaamet teinud uue eelnõu ja vallavolikogu peab seda uuesti arutama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mihkli küla elanik Rein Mäesalu näitas ajaloolist kiviaeda, mis on kunagi laotud Eesti- ja Liivimaa kubermangu piirina. Just sellise ajaloolise seose tõttu algasid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustused just Mihkli kirikust.

Nüüd on rahvas hirmul, et kogu see ajalugu kaob, kui osale ligi viiekümne hektari suurusest kinnistust tellitud uuring näitab, et sealne dolokivi on kvaliteetne ja siis ei päästa neid kaevandusest miski. Kaevandus tuleks keset küla ja hävitaks ajaloolise Mihkli tammiku.

"Arendaja küll väidab ja meile püütakse selgeks teha, et kohalikud elanikud ei saa aru sellest, et taotletakse geoloogiliste uuringute luba. Aga iseenesest kõigis dokumentides, igal pool viidatakse sellele, et eesmärk on kaevandamine. Selle kohta on riigikontrolli audit, mis on 2009. aastal tehtud, ja seal on üle 90 protsendi juhtudest järgnenud geoloogilistele uuringutele kaevandus," rääkis Koonga küla elanik Annike Kiop.

Vallavanem Mikk Pikkmets kahtleb sellesse kanti dolokivikarjääri rajamise mõttekuses.

"Tegelikult me teame, et siin on dolokivi all, ja kindlasti seda saaks väärindada, aga küsimus on, mis on see mõte, kuna meil siin samas kõrval Koongas on antud välja kaks kaevandusluba pooleteist miljonile kandile dolokivile, mida ei ole veel hakatud kaevandama. Kõrval on veel Tarva maardla, kus aktiivne kaevandustegevus käib. Ei ole otstarbekas seda ressurssi ja ka inimeste närvi kulutada selle peale," arvas vallavanem.

Koonga kaevandusload andis vabariigi valitsus välja vaatamata toonase Koonga valla vastuseisule ja Rail Balticut silmas pidades, lisas Pikkmets.

Võrumaa ettevõtja Andres Meier ütles, et tal puuduvad dolokivikaevanduse rajamise plaanid, aga ta soovib lihtsalt teada, mis ta maa sees on. Meier sõnas, et nüüd on tal juba tekkinud trots, kuna nii vallavõim kui elanikud on selle vastu, aga uuringud ei kahjusta kedagi.