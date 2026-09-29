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VKG avas Uus-Kiviõli kaevanduse

Majandus
Foto: Dmitri Fedotkin/ERR
Majandus

VKG avas 75 miljonit eurot maksma läinud Uus-Kiviõli kaevanduse, mis peaks ettevõttele andma põlevkiviõli tooret kolmeks aastakümneks. Kuigi regulatsioonid põlevkivi kasutamist ei soosi, näeb ettevõte, et turul põlevkiviõli järele nõudlust on.

VKG alustas Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse planeerimist juba 22 aastat tagasi. Mitmete keeruliste protsesside kaudu jõuti teisipäeval piduliku avamiseni.

Kuigi tuntakse poliitilist survet põlevkivitööstused sulgeda, usub VKG juhatuse esimees Ahti Asmann, et valdkonnal on siiski tulevikku, sest turul on jätkuvalt põlevkiviõli järele suur nõudlus.

"Tõesti regulatiivne keskkond meid ei toeta, aga regulatsioone teevad inimesed ja me näeme ka, et teatud regulatsioonid tõenäoliselt ei jää ajas pidama, sellepärast et füüsikareeglid seda lihtsalt ei luba. Meie teeme seda, mida meie oskame ja proovime mõjutada seda, mida meie mõjutada saame ja eks siis aeg näitab, kui kaugele me välja jõuame," ütles Asmann.

Eelmisel suvel alanud Uus-Kiviõli kaevanduse rajamise maa-aluste tööde käigus on juba jõutud esimene miljon tonni põlevkivi maa alt välja tuua. Kokku on kaevanduses pruuni kulda umbes 160 miljonit tonni. Sellest peaks jätkuma VKG õlitööstusele 2058. aastani.

Uus-Kiviõli kaevandusest Kohtla-Järvel asuvate õlitehasteni on põleva kivitüki teekonna pikkus mööda konveiereid umbes 20 kilomeetrit.

"Kamberplokis pärast lõhkamist laadur laeb ta kamberploki konveierile, mis on kilomeeter pluss, sealt edasi rändab paneelkonveierile, mis on kilomeeter pluss ja veelgi pikem. Seejärel tuleb peakonveier, siis tuleb peatõstekonveier ning siis me oleme alles Ojamaal. Sealt tuleb 12 kilomeetrit pikk konveier, mis liigub siis veel Kohtla-Järvele. Nii et pikk, pikk tee," rääkis VKG kaevanduste juhatuse esimees Ervin Küttis.

Lüganuse vallale annab VKG tulek juurde maksulaekumisi. Vald on rahul, et kaevanduse mõjupiirkonda jäävate küladega, kus kaevud on jäänud tühjaks ja elanikud peavad taluma mürahäiringuid, käitub eraettevõte vastutustundlikult.

"Minu meelest on siiamaani VKG grupi inimesed ise väga ilusti hakkama saanud. Kõik need veeteemad ja muud asjad on läbi arutatud kohalike inimestega ja kõik lahendused on leitud," ütles Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev.

530 inimesele tööd andev Uus-Kivõli põlevkivikaevandus peaks täies mahus tööle hakkama 2028. aasta alguses. Selleks ajaks suletakse end ammendav VKG Ojamaa kaevandus, mis asub täna avatud kaevanduse läheduses.

Alutaguse valla Võrnu külla jääb pärast Ojamaa kaevanduse sulgemist rikastusvabrik, mida kasutab ka Uus-Kiviõli kaevandus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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