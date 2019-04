Investeering läheb eelkõige tootmisvõimekuse ja teadustegevuse laiendamiseks, et luua järgmise põlvkonna tooteid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Investeeringuks kasutatakse nii omavahendeid kui institutsionaalsete investorite raha.

Skeleton kavatseb aastaks 2022 kasvatada oma töötajate arvu Saksamaal praeguselt 60 inimeselt 545 inimeseni.

Laienemist plaanitakse ka Tallinnas, kus praegu töötab Skeletoni kontoris umbes 50 inimest.

"Tallinnas me kavatseme aastaks 2022 jõuda 260 töötajani. Need on peamiselt moodulisüsteemi insenerid, elektriinseneeria valdkond ja samamoodi ka software'i valdkond. Me oleme liikumas sinna, kus me enam kliendile ei paku üksikut komponenti, vaid pakume täislahendust - kas siis transpordi valdkonnas või näiteks võrgulahendustes," selgitas Skeleton Technologiesi tegevjuht ja kaasasutaja Taavi Madiberk.