Kongo DV rahvuspargis poseerisid gorillad selfi jaoks

Gorillad on kasvanud üles Virunga rahvuspargis asuvas Senkwekwe varjupaigas, sest salakütid tapsid 2007. aastal nende vanemad, vahendas BBC.

Rahvuspargi asedirektor Innocent Mburanumwe rääkis BBC Newsdayle, et gorillad olid vaid kahe ja nelja kuu vanused, kui nende vanemad tapeti.

Mburanumwe hinnangul arvavad gorillad nüüd, et pargivahid on nende vanemad ning on õppinud hooldajaid imiteerima.

Mburanumwe lisas, et kahel jalal seismine on gorillade viis õppida, kuidas olla inimene.

"Kuid seda ei juhtu tavaliselt. Ma olin väga üllatunud, kui seda nägin. See on väga naljakas. On väga huvitav näha, kuidas gorilla saab inimest imiteerida ja püsti tõusta," rääkis Mburanumwe.

Rahvuspargi valvuri töö ei ole aga alati lõbus, tavaliselt on see hoopis ohtlik. Eelmisel aastal tapsid arvatavad mässulised Virunga rahvuspargis varitsuses viis valvurit. Alates 1996. aastast on Virunga rahvuspargis tapetud üle 130 pargivahi.

Kongo DV-s käivad konfliktid valitsuse ja erinevate relvarühmituste vahel. Osad neist relvarühmitustest tegutsevad rahvuspargis, kus nad sageli salakütivad loomi.