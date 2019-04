AS Nordecon ja maanteeamet sõlmisid lepingu Tallinna-Pärnu-Ikla maantee kilomeetritel 37-42 Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitustöödeks, mille maksumus on koos käibemaksuga ligi 14 miljonit eurot.

Kernu ümbersõidu projekt on jätkuks eelmisel aastal valminud Ääsmäe-Kohatu 2+1 teelõigule, mille ehitas samuti Nordecon AS, selgitas maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Tükk. Ümbersõidu teelahendus saab olema 2+1 möödasõidualadega, keskel põrkepiirdega ning lubatud sõidukiirusega 100 km/h. Praegune küla läbiv liikluskiirus on piiratud 60 km/h.

"Kernu ümbersõidu rajamine toob sellel teel kaasa olulise liiklusohutuse taseme tõusu. Kernu külast läbi minev liiklus suunatakse külast mööda uuele trassile: see on kindlasti hea uudis Kernu küla elanikele, aga ka kõigile liiklejatele," ütles Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma.

Uus Pärnu maantee trass pöörab olemasolevalt maanteelt paremale vahetult pärast Kernu tanklat ning läbib valdavalt põllumaid ja üksikuid metsaalasid. Ristumine kõrvalmaanteega on lahendatud eritasandilise liiklussõlmena. Ulukite ohutuse tagamiseks on kogu trassi ulatuses kavandatud loomatarad ja üks ülekäigukoht. Lisaks on tee alla on kavandatud ka seitse konnatruupi. Jalakäijatele rajatakse kergliiklusteed.

Liikluskiiruseks on uuel teelõigul arvestatud 100 km/h. Olemasolev Kernu teelõik jääb kohaliku liikluse jaoks.

Kernu ümbersõidu ehitustööd kestavad 20 kuud ning need algavad tänavu kevadel. Peaprojekteerija on Roadplan OÜ ja Skepast&Puhkim OÜ, omanikujärelevalve teostaja Sweco Est OÜ.