Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees ja siseministrikandidaat Mart Helme ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi Marti Kuusiku jääknähtude juhtumi kohta, et see ei ole nii tõsine rikkumine, et mitte anda talle võimalust end ministriametis tõestada.

"Tegemist on piiripealse asjaga. Politsei ju mitte mingeid muid sanktsioone kui hoiatus ja saatmine nii-öelda koolitusele ette ei võtnud. Sel hetkel ei olnud ta veel ka ministrikandidaat, tal ei olnud õrna aimugi sellest, et ta võiks ministrikandidaadiks saada," kommenteeris Helme.

"Ma ei taha kuidagi vabandada ega õigustada ja ta on ka ise tunnistanud, et ega see ilus ei olnud. Aga ka Jaak Aab (Jaak Aab astus riigihalduse ministri ametist tagasi kui ta tabati jääknähtudega roolist möödunud aasta aprillikuus - toim.) on taas minister," lisas ta.

"Anname inimesele võimaluse ennast teostada, sest mul ei ole absoluutselt mingit kahtlust selles, et Marti Kuusik on väga tegus, tubli ja ajudega inimene, kes selles valdkonnas saab silma paistma täiesti positiivselt," rääkis Helme.

Helme sõnul tunnistas Kuusik talle enne ministrikandidaadiks saamist, et selline asi on juhtunud. "Jah, ta ütles, et mul on see probleem, et 4. märtsi hommikul mind peeti kinni ja mitte midagi tõsist minuga ette ei võetud, suunati ainult koolitusele. Et kui me arvame, et see on niisugune teema, et see peaks välistama tema saamise ministrikandidaadiks, siis ta loomulikult aktsepteerib meie seisukohta. Me arutasime seda asja ja arvasime, et see ei peaks nüüd olema nii tõsine teema, et me peaksime inimese täiesti maha kandma," rääkis Helme.

Helme sõnul on Kuusik oma karistuse saanud. "Ja see karistus on olnud politsei poolt leebe, järelikult politsei ei pidanud seda nii ohtlikuks olukorraks," lausus ta.

Marti Kuusik tunnistas ERR-ile, et 4. märtsi hommilul pidas politsei ta kinni ning ta puhus alkomeetrisse 0,14 promilli.