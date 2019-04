Marti Kuusik koduvägivalla väidetest: tegemist on infooperatsiooniga

Mitu meediaväljaannet kirjutas esmaspäeval, et uues valitsuses IT- ja väliskaubanduse ministriks saanud Marti Kuusik (EKRE) on olnud oma endise abikaasa vastu vägivaldne. Kuusiku sõnul on tegemist infooperatsiooniga tema vastu.

Postimees ja Eesti Ekspress kirjutasid esmaspäeval, et allikate väitel on IT- ja väliskaubanduse ministriks saanud Marti Kuusik kasutanud oma endise abikaasa vastu vägivalda.

Kuusik ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et ta ei ole oma endist naist peksnud ja tema käeluud katki löönud.

Kuusik märkis, et väited tema vägivaldsuse kohta tekkisid pärast seda, kui selgus, et temast saab minister.

Kuusik ütles, et ajalehtede allikad valetavad. Tema sõnul on meedias esitatud väited lihtsasti ümberlükatavad. "Ma ei kahtlegi, et saan neid hakata üksteise järel ümber lükkama," sõnas ta.

Kuusik tunnistas, et kui sellised kahtlused, nagu tema vastu on meedias esitatud, vastaksid tõele, siis niisugune inimene minister olla ei saaks.

Kuusiku sõnul kinnitas ta peaminister Jüri Ratasele, et tegemist on infooperatisooniga, milles ta on elanud juba viis-kuus päeva. "Ma ei saa sellele lihtsalt alluda."

Saatejuhi küsimusele, kas ta ei kavatse ministriametist tagasi astuda, vastas Kuusik, et tagasi saab astuda siis, kui inimene on süüdi. "Ma lihtsalt ütleks, et need inimesed teevad eksiarvestuse ja oma kogu eelneva tööelu vältel olen ma tõendanud, et saan asjadega hästi hakkama. Kui ma lähen eesmärgile, saan asjad tehtud. Võib-olla ongi see suurim põhjus, miks mind tahetakse eemale oma töötegevustest juhtida. Ma ei saa alluda sellisele lihtlabasele infooperatsioonile," rääkis ta.

Kommenteerides president Kersti Kaljulaidi otsust lahkuda tema ametivande andmise ajaks riigikogu saalist, ütles Kuusik, et tegemist oli presidendi hinnanguga meedias avaldatu põhjal ning ta mõistab seda. Ta tunnustas, et Kaljulaid on valmis vabandama, kui väited Kuusiku vastu valeks osutuvad.