"Pealtnägija": Eesti mees on paljudele Aafrika usklikele prohvet ja imetegija

Benjamin, varem eesnimega Georg, Lillemäe kannab endas kristliku-juudi usu segu. Tema veendumused on segasalat kristlikust, juudi, katoliku ja teistest uskudest. Tema ema oli kooliõpetaja ning isa muusik ja sümfooniaorkestri dirigent. Enda sõnul tundis mees jumala kutsumust juba päris pisikesena.

"Nelja-aastasena ma pidasin esimese jutluse. Panin kõik oma karud ja nukud, mis seal olid peres mu õel ja teistel, panin kõik ritta ja kutsusime vanaema-vanaisa istuma ja ütlesin: nüüd algab jumalateenistus! Ma laulsin, see oli Tapa linnas, laulsin laulu ära omal viisil. Ja siis pidasin kõne. Ütlesin: Vanaema-vanaisa. Jumal tahab, et te alati üksteist armastate ja mitte kunagi ei riidle teineteisega. Aamen.""

Poisikesena usu juurde jõudnu lõpetas tehnikumis arhitektuuri eriala ja siirdus ülikooli usuteadust õppima, misjärel sai temast luteri kiriku pastor esmalt Räpinas, siis Põlvas, kuniks ta enda sõnutsi tundis mingit imelist väge.

"Ja siin, Maarja kiriku altaris, korraga ma kuulsin häält, aga ma hakkasin hääli kuulma juba 12-aastasena. Aga 10-aastasena sain tunda, et midagi imelikku on - mu pea peal põleb, käte sees põleb ja keha läheb täitsa kuumaks. Seal kuulsin järsku häält, otse taevast tulevat. Ma teadsin, et see oli Jumala hääl ja ta ütles mulle: ehita mulle uus altar ja tempel ja ma saadan sind missionitööle," rääkis Lillemäe.

Jahmatavana tunduva ilmutise kohaselt otsustas mees vabariigi taastamise algusaastatel jätta luteri kiriku ja ehitas Põlvasse Pärna tänava elumaja krundile uue jumalakoja. Oma usuotsingutel jõudis vaimulik millegi hoopis uueni, mida ei ole maailmas varem nähtud ja on segu mitmest, kuid lähtub peamiselt siiski judaismist. Erinevatest usulahkudest kokku toodud parimad palad teevad kuulutatavast paljuski rõõmu-usu, mida Lillemäe levitab üle ilma koos abikaasa Evega, kes mängib tema teenistustel klaverit, aga aitab ka muus.

Kui kirik Põlvas valmis, läks Lillemäe 25 aastaks missioonitööle. Ta elas nii Saksamaal kui Šveitsis, koolitas ennast Jerusalemmas ja käis kaugetel maadel Ameerikast Aafrikani. Tema jutustused on pikad ja neist võiks kirjutada raamatu, aga uskmatutel on seda kõike ikkagi keeruline mõista. Tänaseks on saanud Eesti mehest suisa prohvet Ghanas - usumehe auks peetakse iga aasta tänujumalateenistust. Kõik sai alguse kohtumisest rikka, aga probleemide küüsis kohalikuga.

Kuigi mehe jutte oma väidetavatest imetegudest nii Aafrikas kui Eestis ei suuda "Pealtnägija" meeskond faktidega tõendada, on nende inimeste hulk, kes Lillemäe imevõimeid kirjeldavad, muljetavaldav.

