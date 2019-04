"Ülo Kivine on pikaaegse piimatööstuse kogemusega tunnustatud tippjuht, kes peale nelja aastat Saaremaa Piimatööstuse juhina soovis koju, st mandrile tagasi tulla," rääkis Tere ja Farmi omanikfirma AS Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp.

Kivise sõnul on viimase paari aastaga eelkõige finantsiliselt keerulises seisus olnud Teret olulisel määral korrastatud ning tulemused on head. "Usun, et mõlemal ettevõttel on olulist kasvuruumi nii Eestis kui ka välismaal. Tere ja Farmi laiapõhjaline tootmine võimaldab juurde tuua uusi arvestatava ekspordipotentsiaaliga piimatooteid. Kindlasti tahame kasvades suurendada kodumaise toorpiima varumist, mis on hea perspektiiv meie peamistele koostööpartneritele, põllumajandustootjatele."

Senine Tere AS-i ja Farmi Piimatööstuse AS-i juhatuse esimees Katre Kõvask teatas nädala alguses, et lahkub ametist alatest 8. maist.

Tere AS ja Farmi Piimatööstuse AS on piimatööstuste grupp, mille konsolideeritud turuosa värskete piimatoodete turul on 40 protsenti ning tootevalikusse kuulub ligi 400 erinevat piimatoodet. Ettevõtte Jõhvis, Põlvas ja Viljandis asuvad piimatööstused varuvad igapäevaselt 450 tonni piima. Lisaks kohalikule turule ekspordivad ettevõtted toodangut 20 erinevasse riiki.