Arstide sõnul näevad nad üha rohkem hoiatavaid näiteid,

kus isehakanud ebakompetentsed inimesed tekitavad klientidele tätoveeringu eemaldamise asemel elukestvad armid. Terviseameti kinnitusel on valdkond küll reguleeritud ja tegutseda tohivad ainult paberitega spetsialistid, aga praktikas järelevalvet ning sanktsioone sisuliselt pole, sest seadused on hägused. Hoiatus - artiklile lisatud videos on häirivaid kaadreid.