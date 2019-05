Ukraina presidendiks valitud Volodõmõr Zelenski nentis neljapäeval, et praegu on Ukrainal ja Venemaal vähe ühist - ainult riigipiir.

Zelenski märkis neljapäeval tehtud Facebooki-postituses, et on kaua mõelnud väite üle, et Ukrainal ja Venemaal on "palju ühist". "Reaalsus on see, et täna, pärast Krimmi annekteerimist ja agressiooni Donbassis, on meil "ühist" järele jäänud jäänud ainult üks asi - see on riigipiir. 2295 kilomeetrit ja 400 meetrit "ühist"," kirjutas ta.

"Ning Venemaa peab tagasi andma kontrolli iga millimeetri üle Ukraina poolel. Alles siis saame me jätkata "ühise" otsimist," lisas Zelenski ja leidis, et naftaekspordi peatamine, passide jagamine okupeeritud territooriumide elanikele ning ukrainlaste vangistuses pidamine ei too kahe riigi suhete parandamist kuidagi lähemale.

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas 1. mail ukaasi, millega muudetakse sisuliselt lihtsamaks Vene kodakondsuse andmine Donetski ja Luganski nn rahvavabariikide kontrollitud territooriumide elanikele.