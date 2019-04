Linn toetab TÜ Pärnu kolledžit kuni poole miljoni euro eest aastas

Volikogus tõdeti, et linna eesmärk ei ole Pärnu kolledži igapäevaste kulude katmine, vaid toetada tegevusi, mis aitavad kolledžil kujuneda Lääne-Eesti kõrgharidus- ja kompetentsikeskuseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muu hulgas toetab linn õppejõudude palgapoliitika muutmist, uute õppesuundade juurutamist ja kolledži teadustööd.

Ülikool aga võtab kohustuseks jätkata kolledžile riikliku tegevustoetuse eraldamist ja toetada kolledži täiendavaid arendustegevusi vähemalt niisama suure summa eest kui linn.

"Need otsused, mis aitavad piirkonnas luua töökohti, mis aitavad olla toeks investoritele, ettevõtjatele, ongi kõige tähtsamad otsused, sest sealt tekib piltlikult öeldes raha siiasamasse linnakassasse ja kui sinna ei täi raha panna, siis on ilmselt tulevik kehv," rääkis linnavolikogu esimees Andres Metsoja (I).

Kolledži toetamine oli ammu kavas.

"Pärnu linna koalitsioon on kokku leppinud juba koalitsioonilepingu sõlmimise ajal, et Pärnu linn läheb või tuleb kolledžile appi nii rahaliselt kui ka oma kontaktidega. See on piirkonna jaoks ääretult oluline, et kõrghariduse andmine just nimelt siin, Pärnus jätkuks ja oleks kõikidele noortele atraktiivne," ütles abilinnapea Marko Šorin (KE).

Eelnõu poolt olid kõik volikogu liikmed peale reformierakondlase Toomas Kivimägi, kes jäi erapooletuks.

"Ma olen täiesti veendunud selles, et regionaalsete kolledžite pidamine üksnes nende emaülikoolide eelarve baasilt ei ole jätkusuutlik ja keegi peab sinna juurde panustama. MIna oleks selgelt eelistanud, et luuakse riigipoolne regionaalne meede, millega toetatakse regionaalseid kolledžeid. See ei ole üksnes Pärnu kolledži teema, vaid kõikide regionaalste kolledžite jätkusuutlikkuse teema," põhjendas Kivimägi.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja Tartu ülikooli rektor Toomas Asser kavatsevad Pärnu kolledžit toetava koostööleppe allkirjastada mai alguses Pärnus.