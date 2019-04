Rootsi lõunaosas jätkub võitlus maastikupõlengutega ja võimuesindajad on pidevalt valmis vajadusel inimeste evakueerimiseks, edastas neljapäeval kohalik meedia.

Tjällmos on maastikupõleng laienenud 500-800 hektarile. Tugev tuul on raskendanud kahjutule kustutamist. Appi on võetud ka kustutuskopterid.

Hästvedast sel nädalal evakueeritud inimestest on osa saanud juba kodudesse naasta, sest piirkonnas on olukord paranenud.

Gnosjös palus politsei elanikel otsida ajutisi majutuskohti, kui piirkonnas möllavat tulekahju ei suudeta ohjeldada. Arvatakse, et kustutamine kestab seal veel päevi.

Rootsis on tuletõrjujad iga päev ametis keskmiselt 10-12 metsapõlengu kustutamisega.

Kõige ohtlikum tulekahju puhkes Lõuna-Rootsis Hässleholmi vallas, hõlmates 300 hektari suuruse ala. 49 inimest tuli evakueerida. Möödunud aastal langes Rootsis tuleroaks kokku ligi 25 000 hektari suurune ala.

Naaberriigis Norras pääses napilt hävingust Sokndali kommuun riigi lõunatipus, veel neljapäeval oli väljas 70 tuletõrjujat, et teha lõpp 750 hektaril laiunud põlengule.

Kuiv kevad teeb peavalu ka Põhja-Euroopa põllumeestele. Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hogan lubas neljapäeval põllumeestele ja maakogukondadele EL-i toetust, kui taas peaks tulema põud.