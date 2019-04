TS Laevad juhatuse liikme, peakapten Guldar Kivro sõnul peavad kõik reisilaevad vastavalt rahvusvahelistele merendusregulatsioonidele läbima veealuse korpuse korrapäraseid hooldusi ning käima kuivdokis vähemalt kaks korda viie aasta jooksul.

2017. aastal valminud Leiger suundub 29. aprillist planeeritud korralisse dokki Balti Laevaremonditehases. Alates pühapäeva hilisõhtust kuni orienteeruvalt kahe järgmise nädala jooksul teenindavad Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevad Tiiu ja Regula.

Regula esimene väljumine Rohukülast on planeeritud pühapäeval kell 22. Nädala sees teenindab Rohuküla-Heltermaa liini põhilaevana parvlaev Tiiu, parvlaeva Regula reisid toimuvad üldjuhul kell 6.30 Heltermaalt ja kell 22 Rohukülast. Tihedama graafikuga päevadel teenindavad liini nii Tiiu kui Regula. Parvlaeva Regula reisid on praamid.ee piletimüügisüsteemis eraldi tähistatud, teatas TS Laevad.

"Pöörame tähelepanu, et Regula kasutab Rohuküla sadamas tagumist kaid nr. 2, mistõttu on laevale sõit ja laevalt maha sõit tavapärasest erinev. Ühtlasi palume reisijatel arvestada, et laeval pakutakse küll toitlustust, kuid võrreldes Leigri ja Tiiu pardale pakutavaga saab see olema piiratud valikuga," märkis Guldar Kivro.