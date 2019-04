Tartu maamessil peetakse raievõistluste sarja Xcut Cup esimene etapp Kevadkarikas 2019. Võisteldakse nii võsasaagidega lõikamises kui ka traditsioonilises langetamises, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõõduvõtule pani end kirja 46 võistlejat ja esmakordselt ka kolm naist. Naistest oli parim Karina Riive, kes sai üldarvestuses 621 punktiga 23. koha. Võistlusega jäid nad rahule ja peavad plaani alaga edasi tegeleda. Samuti kaaluvad nad maailmameistrivõistlustel osalemist.

"Jaanuarikuus haarasin esimest korda sae Luua metsanduskoolis õppides ja nii see on vaikselt tulnud. Ma olen omale eesmärgiks seadnud, et treenin ennast tippu. Esimene aasta on alles treeningfaas, aga järgmine aasta, ma arvan, et kõik me kolm naist hakkame võistlema MM-ile pääsu nimel," rääkis Riive.

"Naised on tublimad, tragimad, vastupidavamad, ma arvan. Nii et nii siin ma olengi," vastas samuti Luua metsanduskooli õpilane Julija Kekiševa küsimusele, miks ta otsustas võistelda nii mehisel alal.

Riive selgitas, et Luual on olnud mitu laagrit, kus võistlusteks treenitakse. Õppimine ei käi metsas puid langetades.

"Kahjuks see nii idülliline ei ole. Oleme samamoodi, platsi peal ja lihtsalt järkame, järkame, laasime, laasime, langetame, langetame. See on hästi rutiinne töö," ütles ta.