Putini nõunik: Moskva toetab Suur-Euraasia loomist

"See on meile kasulik ja me usume, et tuleb püüelda Suur-Euraasia poole, mis hõlmaks Euroopa Liitu, Euroopa Majandusühendust ja erinevaid Hiina algatusi," ütles ta intervjuus telekanalile Rossija-1.

Venemaa suhtub filosoofiliselt meedias levitatud arvamustele, et Hiina niinimetatud Uue Siiditee algatusega kaasneb selle riigi majandusliku jalajälje kiire levimine maailmas.

"Me oleme filosoofilised selliste ideede suhtes, kuna ka meil on meie eelistused ja ideed, mida me käime välja, kaasa arvatud sellel foorumil, mis on suurepärane koht sellisteks aruteludeks. Integratsioonide integratsioon on väga hea juhtlause, me toetame seda," sõnas Ušakov.

Vene president Vladimir Putin on öelnud, et Hiina Siiditee taristualgatus sobib suurepäraselt Venemaa juhitava Euraasia Majandusühenduse eesmärkidega.

Ušakov: kutsume USA-d pidama kinni olemasolevatest tuumalepetest

Moskva kutsub Washingtoni pidama kinni kõigist olemasolevatest lepetest tuumavaldkonnas ning on valmis uuteks, kuid seda pärast tõsiseid läbirääkimisi, märkis Ušakov.

Ušakov ütles, et on kursis USA presidendi Donald Trumpi hiljutise avaldusega, mille kohaselt Venemaa, Hiina ja USA võiksid alustada tuumadesarmeerimist, kuid ei tea selle üksikasju.

"Esiteks tuleb kinni pidada olemasolevatest lepingutest. Oleme valmis ka uuteks, kuid selleks on vaja tõsiseid kõnelusi, mis ei ole paraku veel alanud," lausus Ušakov.