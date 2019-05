Gürokopteriga ümbermaailmareisi tegev britt tahab noori innustada

Tartus tegi vahepeatuse Briti seikleja James Ketchell, kes on tegemas ümbermaailmareisi gürokopteriga. Ketchelli sõnul on tema reisi peamine eesmärk miljonit noort innustada.

James Ketchell on varem sõudnud paadiga üle Atlandi ookeani, roninud Everesti tippu ja sõitnud jalgrattaga ümber maailma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd plaanib ta saada esimeseks inimeseks, kes sooritab ümbermaailmareisi gürokopteriga. Varem on seda küll proovitud, kuid tulemuseta.

Gürokopter on bensiinimootoriga õhusõiduk, mille keskmine lennukiirus on 100 kilomeetrit tunnis. Kopteriga vertikaalselt lennata ei saa, vaid masin tõuseb õhku ja maandub nagu lennuk.

Ketchelli reisi eesmärk on selge. "Selle projekti peamine missioon on noori inspireerida, et nad püüdleksid oma eesmärkide ja unistuste poole, ning koguda raha heategevuseks," rääkis Ketchell.

Ümbermaailmareisi alustas Ketchell märtsi lõpus Suurbritanniast ning reisi eelarve on umbes 200 000 eurot, mille ta on kokku saanud sponsorite abiga.

Ketchelli sõnul olid kolm aastat kestnud ettevalmistused väga rasked, kuna ta ei osanud varem isegi lennata.

"Üldjuhul ei saa keegi õppida, kuidas ümber maailma lennata. Inimesed, kes ümber maailma lendavad, on tavaliselt inimesed, kes on aastaid lennanud. Aga ma mõtlesin, et see on võimalik ja et ma kahetsen, kui ei proovi. Kui oodata õiget aega, siis õiget aega ei saabu kunagi. Mõnikord tuleb lihtsalt minna, asjad välja uurida ja eesmärgid teoks teha," selgitas ta.

Kolmapäeva varahommikul startis britt Venemaa poole ning praeguseks peakski ta juba Moskvas kohal olema.

Edasi kulgeb tema reis mööda Venemaad üle Beringi väina Alaskale, Gröönimaale ja Islandile.

Ketchell loodab kodus olla augusti lõpuks.