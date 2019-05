Paljud madalamad alad on veel üle ujutatud, osa teid ja sildu on saanud kannatada, aga peamised maanteed on enam-vähem puhastatud, veevarustus ja elektriühendus taastatud, vahendasid ERR-i teleuudised.

Kaugematesse piirkondadesse on tulnud siiski abi toimetada õhu kaudu.

Tsükloni tagajärjel hukkus vähemalt 41 inimest. Kohalike võimude sõnul võib ohvrite arv kasvada, sest päästjad ei ole veel kõikjale pääsenud.