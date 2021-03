USA Mosambiigi saatkond kinnitas, et riigis viibib umbes tosin spetsialiseerunud eriväelast, teatas The Times.

"Eesmärk on ennetada terrorismi ja vägivaldse äärmusluse levikut," teatas USA saatkond.

Roheliste barettide kasutuselevõtt tähistab Mosambiigi valitsuse uut strateegiat. Varem tugevdas Mosambiik oma sõjajõude ka välismaa palgasõduritega.

Alates 2017. aastast on Mosambiigis lahingutes hukkunud üle 2600 inimese. Vägivald on viimastel aastatel eskaleerunud. Islamistidest mässulised on vallutanud Cabo Delgado provintsi.

Cabo Delgado provintsis on suured loodusvarad, seal on näiteks maailma suurim rubiinikaevandus. Provintsis elab umbes 2,3 miljonit moslemit ja sellest on saanud kohalikele islamistidele sobiv värbamiskoht. 2017. aastal oli islamistide rühmas paarkümmend võitlejat, nüüd on seal tuhandeid. Tegemist on islamirühmituse ISIS-se Aafrika haruga.

Eelmisel nädalal nimetas USA presidendi Joe Bideni administratsioon ka Mosambiigi mässulised välismaiseks terroriorganisatsiooniks.

Analüütikute sõnul on sekkumise aeg ammu möödas. Mosambiigis süveneb humanitaarkriis ja vägivald on kasvamas. ÜRO hinnangul vajab Mosambiigis toiduabi peaaegu miljon inimest.

Ellujäänud kohalikud on rahvusvahelisele meediale kirjeldanud oma kogemusi sõjast laastatud Mosambiigis.

"Meie küla rünnati ja majad põletati. Püüdsime metsa põgeneda, kuid nad võtsid mu vanema poja ja lõid ta pea maha. Me ei saanud midagi teha, sest meid oleks muidu ka tapetud," ütles kohalik naine.

Islamistidest Mosambiigi mässuliste läheduses asub ka Aafrika suurim energiaprojekt. Tegemist on 50 miljardit eurot maksva Cabo Delgado veeldatud maagaasi programmiga. Suurbritannia valitsus on projekti toetanud miljardi euro suuruse laenuga.