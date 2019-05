Torm jõudis rannikule kohaliku aja järgi kella 8 paiku (Eesti aja järgi kell 5), vahendas BBC.

Odisha osariigist on saabunud teateid ulatuslikust vihmasajust. Samas osariigis asuvas turistide seas populaarses Puri linnas ning selle lähistel on tormituul puhunud kiirusega kuni 48 meetrit sekundis.

Bengali lahel on mõõdetud tuule kiiruseks koguni 65 meetrit sekundis. Iilid ulatuvad kohati 84 meetrini sekundis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kirdesse liikudes jäi Fani teele Lääne-Bengali osariigi pealinn Kolkata, kus elab 4,5 miljonit inimest. Tormi kese jõudis sinna kesköö paiku. Paduvihm algas aga mitu tundi varem.

Odisha osariigis on tormi eest evakueeritud kuni miljon inimest ning ka naaberosariigid on kõrgendatud valmisolekus.

Pühas linnas Puris sai kannatada umbes 160 inimest.

Viimases samalaadses tormis 20 aasta eest hukkus 10 000 inimest.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3