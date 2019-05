Auto soetamise põhjuseks on see, et ministeeriumi eelmise esindusauto 48 kuuks ehk neljaks aastaks sõlmitud kasutusrendi leping saab läbi tänavu septembris läbi.

Praeguseks siseministri ametiautoks on 2015. aastal valmistatud Mercedes-Benz, mudel E250 BlueTEC 4MATIC.

"Uus sõiduk hangitakse olemasoleva sõiduki korraliseks asendamiseks ning see saab tehniliselt olema samaväärne," ütles ERR-ile siseministeeriumi pressiesindaja.

Hankedokumentatsiooni kohaselt peab siseministri uus ametiauto olema nelikveoline diiselmootoriga sedaan, millel võimsuseks vähemalt 140 kilovatti. Autol peab olema automaatkäigukast, politsei raadiojaama paigaldamise võimalus ja alarmsõiduki eriseadmed.