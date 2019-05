Tallinnas algab 2021. aastal Nõmme keskuse ristmiku rekonstrueerimine, et sealne tänavaruum inimkesksemaks muuta. Ümberehituse ajal võidakse piirkonna tänavaid ajutiselt osaliselt või ka täielikult sulgeda.

Praegu koostab Teedeprojekt OÜ kommunaalameti tellimusel Nõmme keskuse ristmiku ümberehitamise dokumentatsiooni, kuid rekonstrueerimine on plaanitud aastateks 2021 ja 2022.

Abilinnapea Aivar Riisalu ütles Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni arupärimisele vastates, et põhiprojekti koostamise eesmärk on ehitada Nõmme keskuse tänavaruum ümber nüüdisaegseks ja inimkesksemaks, nii et jalakäijatel, jalgratturitel ja ühistranspordil oleks mugavam liikuda.

Lisaks ristmiku ümberehitusele on teetööd plaanis ka Turu platsi tänava, Pärnu maantee raudtee ja vana-Mustamäe tänava vahelises lõigus ning Idakaare, Pärnu maantee ja Kuiva tänava vahelises lõigus.

Ümberehituse käigus suurendatakse Nõmme turu parkla sissesõiduteed 5,5 meetrilt 9,5 meetrile, et kõrvuti mahuks manöövrit tegema kolm sõidukit. Lisaks tuleb Turu platsi tänavale uus bussipeatus.

Pärnu maantee 326 esisele alale tuleb uue lahendusega keskväljak koos purskkaevuga ning et rõhutada Nõmme kui aedlinna staatust, valitakse väljaku haljastamiseks liigid, mida leidub ka tüüpilistes koduaedades. Tänavate äärde istutatakse suurelehise pärna read, kokku 20 puud Turu platsi tänava sõidutee äärtesse.

Muudatusi on oodata ka parkimises: nimelt muudetakse Vana-Mustamäe tänaval ühepoolne parkimine kahepoolseks ning Jaama 1 esisele alale rajatakse 30-kohaline jalgrataste parkimisala.

Pärnu maantee lõigul raudtee ülesõidust kuni Jaama tänavani võimaldatakse teha lõunapoolsetele kinnistutele vasakpöördeid. Pärnu maanteel laiendatakse aga ristmikule suunduvat parempoolset sõidurada.

Idakaare ja Nikolai von Glehni tänavate vahele Pärnu maanteele lisatakse ülekäigurada, Idakaare lõunapoolsesse serva rajatakse Idakaare 2a ja 4 ulatuses kõnnitee ning ka Vana-Pärnu maanteee 3 juurde rajatakse puuduv kõnniteelõik. Nõmme turu ja Suusa tänava parkla sissesõidutee Ehitajate teelt ehitatakse ümber tõstetud ristmikuks.

Tallinn plaanib alustada töid 2021. aasta talvel ning liiklusele peaks ristmik taasavatama sama aasta sügisel. Haljastus- ja viimistlustööd jõuavad lõpule 2022. aastal.

Ümberehituse ajal võivad juurdepääsud kinnistutele olla ajutiselt piiratud ning ajutiselt võib tekkida ka vajadus tänavaid osaliselt või täielikult sulgeda.

"Töövõtulepingus on punkt, mille kohaselt töövõtja peab arvestama, et töid teostatakse avalikus linnaruumis ning põhjendamatult ei tohi hoida tänavaid suletuna või häirida muul viisil tänava kasutajaid. Ehitustööd tuleb organiseerida selliselt, et töö toimuks tööfrondi olemasolul pidevalt ja võimalikult minimaalse perioodi jooksul," kinnitas Riisalu arupärimisele saadetud kirjalikus vastuses.

Ta lisas, et Tallinna Turud, mida haldab pealinna ettevõtlusamet, teevad Nõmme keskuse ristmiku ümberehtiuse töövõtja ja transpordiametiga koostööd, et liikluskorralduse muudatused turul kauplejate käivet võimalikult vähe mõjutaksid.