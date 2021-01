Nõmme keskusesse hakkab mühinal kortermaju kerkima

Nõmme keskusesse on planeeritud ehitada mitu uut kortermaja, mõni arendaja on juba ka koppa maasse löönud. Näiteks ehitatakse üks maja Idakaare tänava algusesse ning plaanis on maha võtta vana miilitsakooli hoone.

Nõmme linnaosavalitsuse arhitekt Kristel Ausing ütles ERR-ile, et Nõmme keskuses on lähiaastatel valmimas vähemalt viis uut korterelamut.

"Tundub, et selline buum on lihtsalt tekkinud. Nõmme keskus on pikalt arendusteta seisnud ja nüüd on seal asjad käima läinud," sõnas Ausing.

Näiteks on Merko Ehitusel plaanis maha võtta vana miilitsakooli hoone aadressil Pärnu mnt 328a ning sinna rajada kortermaja koos äripindadega. Lisaks rekonstrueeritakse kõrvalkrundil ehk Pärnu mnt 328 asuv hoone. Selle tulemusel tekib juurde 31 korterit.

Merko Ehituse kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kätlin Kaasik ütles ERR-ile, et ehitusega veel alustatud pole ning praegu kogutakse huviliste kontakte.

Lisandub ka väiksemaid korterelamuid

Aadressile Idakaare tn 2a kerkib samuti uus kortermaja, kuid see on väiksem, viie korteriga elamu. Arendus kannab nime Vana-Nõmme residents ning seda ehitab Eco Advice Kinnisvara.

Idakaare tänaval ehitustegevus juba käib ning plaani järgi peaks hoone valmima selle suve lõpus või sügise alguses.

Ausing selgitas ERR-ile, et kaks maja kerkib ka Von Glehni teatri taha, aadressidele Turu plats 3 ja Vana-Mustamäe tn 2. Projektiga Kesknõmme Kodud tegeleb Oma Ehitaja AS.

Ettevõtte müügiesindaja Jana Marus ütles ERR-ile, et kahe maja peale on kokku planeeritud 22 korterit.

"Ehitustegevus algab tõenäoliselt suvel /---/, eeldatavasti valmivad majad järgmise aasta suvel või sügisel," selgitas Marus.

Maruse sõnul on inimeste huvi majade vastu suur, osa kortereid on juba müüdud ning mitmed korterid on ka broneeritud.

Lisaks algatati 2018. aastal detailplaneering ka aadressile Jaama tn 5 ja Kõver tn 6 elamu- ja ärihoone ehitamiseks. Planeering sai lõpliku kinnituse möödunud aasta mais. Seega on kortermaja kerkimas ka Nõmme keskuse poe taha.

Ausingu sõnul ehitatakse uus kortermaja ka keskusest natuke edasi, aadressile Pärnu mnt 317.

Arendust Nõmme Kodud veab arendusfirma Pinired. Majasse on planeeritud üheksa korterit ja viis äripinda.

Üldplaneeringu järgi võib keskusesse rajada nii elamu-, äri kui ka tootmispindu

Nõmme linnaosa üldplaneeringu järgi on keskus segahoonestusala. Sellisele alale võib kavandada elamuid, ühiskondlikke ehitisi, sh riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kaubandus- ja teenindusettevõtteid, äri- ja büroohooneid, keskkonda mittehäirivat väiketootmist ning kultuuri- ja spordiasutusi.

Nõmme linnaosa üldplaneering kehtestati 2017. aastal.

Lisaks on sel aastal plaanis alustada ka Nõmme keskuse ristmiku rekonstrueerimisega.

Nõmme keskuses asub ka mitu ehitismälestist, näiteks Von Glehni teater, Jaama tänava postkontor ja pangahoone ning Nõmme turuhoone.