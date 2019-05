Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt tahab EBS ülikooli õppe, teadustöö ja ometingimuste parandamiseks ning rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks koolihoonet laiendada ning Lauteri 3 krundile on määratud ehitusõigus hoone laiendamiseks ning kõrghooneosa juurdeehitamiseks.

EBS-i hoone säilib, kuid 1,19 hektari suurusele maa-alale Kuke, Lennuki, Maakri ja Lauteri tänava vahelises kvartalis näeb detailplaneering ette kuni kahekorruselise hooneosa ehitamist vahetult õppehoone kõrvale ja kuni viiekorruselise hooneosa ehitamist Kuke ja Lennuki tänava nurgale. Ala idaossa, Tornimäe ja Vambola tänava pikenduste sihile on kavandatud kuni 30-korruseline hooneosa, mille kõrgus on 115 meetrit.

Hoonetesse peaks tulema ülikooliruumid, äriruumid ja kuni 210 korterit. Koolihoone laiendamist rahastatakse korterite müügist saadava tuluga.

Kui Maakri kvartali kõrghooned valmis ehitatakse, suureneb piirkonna liikluskoormus tunduvalt. Detailplaneering näeb ette, et Lennuki tänaval peaks liiklus olema ühesuunaline ning jalakäijate liikumistingimusi tuleb turvalisemaks muuta.

Autoliikluse hajutamiseks kavandatakse kaks parklasse sisse- ja väljasõitu - üks Kuke ja teine Lauteri tänavalt. Jalakäijate liikumise parandamiseks avatakse liikumiseks aiaga piiratud kõnnitee, mis praegu on kooli territooriumil. Krundile on ette nähtud ka kaks jalgrattaparklat.

Olemasolevad puuderead Lauteri ja Kuke tänava ääres jäävad alles, kuid nendes olevatesse tühikutesse, kust puud on välja langenud, võib planeeringu järgi kaaluda uute puude istutamist.

Lennuki tänava ääres kasvavad puud võetakse maha ning selle põhjenduseks tuuakse planeeringus asjaolu, et neil ei ole väga suurt visuaalset efekti - osa puid on murdunud, puud kasvavad liiga tihedalt ning lisaks on need ka eri liikidest. Maha võetud puude asemel istutatakse Lennuki tänava äärde uus rida ühtlase vanusega ja ühest liigist puid.

Arhitektuurinõuetena toob planeering välja, et olemasoleval EBS-i hoonel tuleb säilitada viilkatus, kuid uue hoone katuse osas piiranguid ei ole. Fassaadimaterjalina tuleb kasutada tänapäevaseid materjale, mis moodustaksid olemasolevate hoonetega tervikliku koosluse.

Viiekorruselise hooneosa katusele tuleb rajada katuseaed, uue hooneosa esimesele korrusele, Kuke ja Lennuki tänava äärde tuleb aga teha äriruumid, millel on palju külastajaid, nagu poed või toitlustus- ja teenindusruumid.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku tegi OÜ EBS Campus, mis kuulub Estonian Business School Groupile.

Lauteri 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik detailplaneering toimub 15. mail kella 14 kuni 14.30 Tallinna kesklinna valitsuses.