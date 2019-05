"Kuna inimesed (väikeaktsionärid - ERR) on ise huvi tundnud aktsiate müümise vastu, siis soovime neile seda võimalust pakkuda," ütles Eesti Talleksi juhatuse esimees Kaido Padar teisipäeval ERR-ile. Ta rõhutas, et kindlasti ei ole tegemist väikeaktsionäride survestamisega, vaid neile pakutakse võimalust aktsiad ära müüa.

Padari sõnul alustas ettevõte poolteist aastat tagasi oma aktsionäride ringi täpsustamisega, kuna paljude väikeomanike kohta puudus info ning oli palju eakaid omanikke, soovisid ise aktsiad ära müüa. "Meil oli üle 600 omaniku, kellest umbes 300 kohta puudusid andmed," rääkis Padar. "Tänaseks oleme väikeomanike osas selgust saanud, mitmed on oma osaluse müünud, praegu on Eesti Talleksil pisut üle 400 aktsinäri," märkis Padar.

Eesti Talleksi aktsionäride üldkoosolek toimub 29. mail ning päevakorras on 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine ning oma aktsiate tagasiostmine. Padari sõnul pakutakse aktsiate tagasiostmisel 30,25 eurot ühe aktsia eest. Eelmisel aastal ostis ettevõtte aktsiaid tagasi hinnaga 25 eurot tükk.

Eesti Talleks on Eesti erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis keskendub kinnisvarale, autoärile ja kaubandusele. Ettevõtte põhitegevusalaks on ärikinnisvara arendamine. Kontserni kuuluvad Renault ja Dacia volitatud edasimüüja City Motors AS, Nissani sõidukite volitatud edasimüüja Fakto Auto AS ning Baltimaades Castrol ja BP määrdeainete turustamisega tegelev Mentum AS.