President loobub kandideerimast Läti Rohelise Partei toetusest hoolimata.

Seega on Egils Levits esialgu ainus presidendikandidaat. Teda toetab enamik koalitsiooniparteidest - üle poole seimi liikmetest on lubanud valimistel tema poolt hääletada.

Vējonis ütles teisipäeva hommikul pärast peaminister Krišjānis Kariņšiga kohtumist, et tema ametiajal on mõndagi saavutatud: Läti riiklik julgeolek ja läti keele staatus ainsa riigikeelena on tugevnenud ning mitmes valdkonnas on reformid käima lükatud.

"Olen teinud neli aastat kõva tööd läti rahva hüvanguks, andnud oma parima," ütles president.

Parlament valib riigile uue presidendi juunis.