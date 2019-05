Juncker kritiseeris Tuski võrdlemist diktaatoritega Poola riigitelevisioonis

Poola riigitelevisioonis näidati Tuski mainet õõnestavat videolõiku koos Stalini ja Hitleriga, viidates, et Donald Tusk on huvitatud pigem Saksamaa kui Poola huvide kaitsmisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poolas on pikalt spekuleeritud, kas Donald Tusk võiks enne sügisel toimuvaid parlamendivalimisi naasta Poola poliitikasse, kus ta ohustaks valitseva Õiguse ja Õigluse partei populaarsust.

"Olen viimastel päevadel näinud, kuidas mu head sõpra Donald Tuski võrreldakse Hitleri ja Staliniga. See on täielikult vastuvõetamatu. Seda pole juhtunud Teisest maailmasõjast alates. Miks me võrdleme Euroopa Ülemkogu

presidenti Hitleri või Staliniga? See on vastuvõetamatu ja pean ütlema, et väga jälk. Isiklikel rünnakutel ei tohiks olla kohta euroopalikus demokraatlikus debatis," sõnas Juncker.