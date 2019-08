Poola minister astus veebilaimu tellimisega seoses tagasi

Uudisteportaal Onet avaldas esmaspäeval pika uurimistöö tulemused, mille kohaselt oli asejustiitsminister Piebiak korraldanud, rahastanud ja kontrollinud veebikampaaniat kohtunik Krystian Markiewiczi vastu, vahendab Politico.

Veebis levitatud andmed sisaldasid näiteks ka täiesti välja mõeldud väiteid Markiewiczi eraelu kohta.

Kohtunik Markiewicz juhib juristide ametiliitu Iustitia, mis on olnud kriitiline valitsuse justiitsreformi suhtes. Nii kodumaised kriitikud kui ka näiteks Euroopa Komisjon on leidnud, et reformiga allutataks Poola kohtunikud suuremal poliitilisele survele. Valitsus omakorda väidab, et sammud on hädavajalikud, et kommunismiperioodist pärit justiitssüsteemi reformida.

Skandaal tekitab võimuparteile Õigus ja Õiglus (PiS) järjekordse probleemi enne 13. oktoobrit toimuvaid parlamendivalimisi. Käesoleval kuul pidi ameti maha panema Poola seimi spiiker Marek Kuchcinski, kes oli sageli kasutanud valitsuse lennukit isiklikeks reisideks.