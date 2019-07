Jaroslaw Kaczynski: Õigus ja Õiglus saab uue liidri 2023. aastal

70-aastane Kaczynski, keda peetakse Poola kõige mõjukamaks poliitikuks, ütles "perepikniku" kampaaniaüritusel, et "nelja aasta pärast seisab keegi minu asemel, kuna ma olen teatud eas".

Õigus ja Õigluse võimuperioodil on Poola valitsus kehtestanud helded peretoetused, mis on väga populaarsed. Samuti on valitsus kehtestanud kontrolli kohtunike üle viisil, mis on viinud Poola vastuollu Euroopa Liiduga.

Kaczynski on pidanud nii kodu- kui ka välismaal tõrjuma tõrjunud süüdistusi autoritaarsuses.