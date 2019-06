See on teine kohtuasi, mille Euroopa Komisjon on Poola valitsuse vastu algatanud 2016. aastal käivitatud õigussüsteemi reformide tõttu.

Poola on soostunud tegema põhjalikesse reformidesse vaid kosmeetilisi muudatusi. Varssavi väidab, et need on vajalikud korruptsiooni ohjeldamiseks ja süsteemi puhastamiseks kommunismiperioodi jäänukitest.

Poola langetas reformidega muu hulgas kohtunike ja prokuröride pensioniiga naistel 60 ja meestel 65 aastani.

Euroopa Kohtu kohtujurist Evgeni Tanchev ütles mittesiduvas hinnangus, et Poola uued reeglid on EL-i seadustega vastuolus.

Euroopa Kohtu kohtunikud harilikult järgivad kohtujuristide soovitusi, ehkki mitte alati.

Tanchev ütles, et kohtunike pensioniea alandamisega peavad kaasnema "kaitsemeetmed", et kohtunikku lihtsalt ei vallandataks. Just seda kardavad reformi vastased, kelle väitel on võimudel kavas mehitada Poola kohtud endale ustavate kohtunike ja prokuröridega.