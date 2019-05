Reidi tee ehitus laulupeo rongkäiku ei sega, pealtvaatajaid aga küll

Suurematest töödest toimuvad praegu Narva maanteel tee-ehitustööd ning valgusfooride ja juhtmete paigaldamine. Lootsi tänava piirkonnas ehitatakse pumplat. "Tuukri tänava poolt hakkab maa all puurimine ja liiklus läheb seal kinni, sest autod ei saa sõita üle alast, mille all puuritakse," ütles Rüütelmaa.

"Teatud tööd on forsseeritud, et saaks ikka toimuda laulupidu ja rongkäik, aga muidu oleme graafikus töödega, vähemalt viimase töökoosoleku seisuga oli see nii," rääkis ta ERR-ile.

Laulupeo rongkäik saab kasutada tavapärast marsruuti, kuigi kõiki töid selleks ajaks valmis ei saada. See tähendab, et peolised pääsevad rongkäigus kõikjalt läbi, kuid pealtvaatajatel võib olla vähem ruumi kui tavapäraselt. "Aga me peame mingeid piiranguid kasutama, sest me ei taha ju, et keegi kuhugi auku kukuks," märkis Rüütelmaa.

Varem on Kesklinna vanem Vladimir Svet ERR-ile öelnud, et Russalka ristmiku ehitus ei tohiks häirida piirkonnas toimuvaid suurüritusi, eriti aga laulupeo õnnestumist. "Ma võin kinnitada, et lauluväljaku uus juhtkond koos linnavõimude ja töövõtjaga planeerivad seda protsessi nii, et laulupeolised ei pea muret tundma," ütles Svet.

Kui laulu- ja tantsupidu läbi, algab 15. juulil Reidi tee ehituse kolmas etapp. "Siis saab anda liiklejatele rohkem ruumi. Päris valmis saab Reidi tee novembris. Nagu projekti järgi olema peab," kinnitas Rüütelmaa.

Kui tee on juba asfaldi all ja sõidetav, plaanitakse see liiklusele avada. Rüütelmaa kinnitusel saab Reidi tee projekt tööde graafiku järgi täiesti valmis novembriks, kuid liiklusele peaks tee varem avatama.

Rüütelmaa sõnul ei saa teetöödega kiirustada, sest muidu kannataks hiljem tee kvaliteet. "Praegu käib pinnasetäitmine ja igal tööl on oma aeg, et tee saaks ikka korralik," ütles ta.

Reidi tee hakkab valmides ulatuma Russalka ristmikust kuni Lootsi ja Tuukri tänava ristmikuni.

Lisaks autoteedele rajatakse mereäärne jalakäijate promenaad ja jalgrattateed. Reidi tee ehituse esimesed tööd algasid 2018 juulis. Kõik tööd peaksid olema lõpetatud tänavu novembriks.

Reidi tee eesmärk on pakkuda lisaks Narva maanteele teist, paralleelselt kulgevat ühendust Pirita ja kesklinna vahel.