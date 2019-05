Kõlvarti sõnul pidi Reidi tee ehitus esialgsete kavade kohaselt valmima 2020. aasta kevadeks, kuid ehitajad ehk KMG Inseneriehituse OÜ ja Verston OÜ lubasid tööd käeoleva aasta detsembris lõpetada. D-terminalist kuni Russalka ristmikuni loodetakse tee aga avada juba esimeseks koolipäevaks.

"Samuti on väga oluline, kuidas Reidi tee ehitus mõjutab linna liiklust suvel, kui toimub juubeli laulupidu ja tantsupidu ning milline on olukord 1. septembriks," ütles Kõlvart.

Linnapea sõnul jätkatakse ka läbirääkimisi sadamate esindajatega, et vältida Reidi tee ülekoormamist raskeveokitega.

Reidi tee ehitajad lubasid teisipäeval, et 6. juulil toimuvat laulupeo rongkäiku Reidi tee ehitus ei takista.

Lisaks Reidi teele rajatakse piirkonda mereäärne jalakäijate promenaad, pargiribad koos puhkealadega ja jalgrattateed.

Ehitustöid teevad KMG Inseneriehituse OÜ ja Verston OÜ. Ehitustööd lähevad maksma 40,8 miljonit eurot. Reidi tee ehituse kaasfinantseerijateks on AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ ja AS Tallinna Sadam.